Due automobilisti sono stati sorpresi ubriachi al volante dalla Polizia stradale di Predazzo.



Nel primo caso una giovane residente in val di Fiemme, reduce da una festa di compleanno, è stata trovata con un tasso alcolemico di 1,97 ed 1,88 grammi per litro, superando di quasi quattro volte il limite massimo consentito. Nel secondo caso un quarantenne residente in val di Fassa è risultato aver superato di oltre cinque volte il tasso consentito, con valori rispettivamente di 2,59 e 2,80 g/l.



In entrambi i casi, la pena prevede una multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, nonché la sospensione della patente di guida da uno a due anni.