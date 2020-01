Spettacolare ispezione dei vigili del fuoco volontari di Preadzzo, che con l'utoscala e l'uso di drone con telecamera ha eseguito un controlo al campanile della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, in centro al paese.

Il sopralluogo, che si è svolto stamattina con un discreto pubblico di paesani ad osservare, è stato reso necessario dalla segnalazione di piccoli frammenti forse caduti dalla torre campanaria.

«Sono stata avvertita dal comandante nella giornata di ieri - spiega la sindaca Maria Bosin - che c'era stata la segnalazione di sassolini alla base del campanile. Anche per fugare ogni dubbio, si è concordato un esame accurato ed approfondito dell'intonaco della parte superiore, onde fugare ogni dubbio sulla pericolosità del fatto».

In attesa della relazione, come comunque non ha evidenziato danni strutturali o crepe, resta il magnifico video girato dai pompieri.

ECCO IL VIDEO DELL'ISPEZIONE