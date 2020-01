I vigili del fuoco volontari di Moena sono intervenuti questa mattina per un soccorso animale. Un giovane capriolo è infatti rimasto incastrato nel parapetto di un marciapiede. Con l'utilizzo del divaricatore idraulico il capriolo è stato liberato e dato in custodia al Corpo forestale e al veterinario che, dopo un breve controllo, ha portato il cucciolo nel bosco per poi liberarlo.