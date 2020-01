Meno di un parto ogni due giorni: il 2019 per l’ospedale di Cavalese, al centro da qualche anno di un dibattito politico, sociale e sanitario, si chiude con un totale di 166 neonati. Ben al di sotto dei 500 previsti per legge come soglia di sicurezza e al di sotto anche dei 200 “sognati” da chi ha combattuto per la deroga e la riapertura dell’apposito reparto.

E si attende ancora il primo fiocco 2020, mentre l’ultimo del 2019 è datato 29 dicembre alle 5 del mattino. La media totale è di 13,8 nascite al mese, ma se si calcolano i normali exploit (ad esempio in un giorno ci sono stati ben 4 nuovi arrivi), nel punto nascite ci sono state intere settimane senza fiocchi rosa o azzurri, con una punta di 12 giorni consecutivi di inoperatività del personale. Per quanto riguarda il genere, perfettamente distribuiti maschi e femmine: 83 per sesso. Numeri che sono destinati a far tornare d’attualità la discussione: il 2019 è stato il primo anno intero di riapertura (avvenuta ufficialmente l’1 dicembre 2018 con la forte spinta politica del neogoverno leghista, dopo la chiusura il 9 marzo 2017) ed è quindi possibile fare alcuni confronti.

Se il 2016, con 80 parti, non è un anno di riferimento viste una serie di vicissitudini, a partire dalle aperture “spot” solo nel fine settimana, il primo anno utile per un confronto è il 2015, che si chiuse con 232 nascite. Il record per il presidio della val di Fiemme restano quindi i 324 neonati del 2001.

Tornando al 2019, a Cavalese non ci sono stati parti gemellari, mentre i cesarei sono stati 29, ovvero il 17,4% del totale, al di sotto della media provinciale che sia è assestata al 19,2%. Solamente 22 i bambini extracomunitari, ovvero il 13,2%, ben al di sotto della media in Trentino che è stata del 23,8%.

Negli scorsi mesi un’interrogazione del consigliere Paolo Ghezzi fece emergere come un parto a Cavalese costi alla comunità trentina ben più di 10mila euro mentre uno nelle altre strutture meno di 2.270 euro.