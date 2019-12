La strada, giù devastata dalla tempesta Vaia, che ha innescato una serie di smottamenti non ancora cessati, ha ceduto, facendo precipitare nel bosco la betoniera. Per fortuna il conducente è riuscito a scendere in tempo.

L’incidente è successo ieri pomeriggio sulla strada che collega Moena e la frazione Medil, dove sono in corso dei lavori di rirpristino. La betoniera trasportava cemento destinato a ultimare un intervento di stabilizzazione con micropali. Ma ad un centinaio di metri dalla meta, per un cedimento della sede stradale, la betoniera è finita di lato. Per una quindicina di minuti è rimasta in bilico, consentendo all’autista di mettersi in salvo, prima di finire ruote all’aria nel bosco. Il mezzo si è fermato dopo una ventina di metri.

