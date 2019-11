Una comunità muta dal dolore ha dato ieri l’ultimo saluto a Cinzia Brugnara in Marchini, 53 anni, madre di tre figli, scomparsa dopo aver lottato contro la malattia. E ieri erano in tanti accanto al marito Alberto, ai figli Alessandro, Eleonora e Federico in un abbraccio virtuale di vicinanza.

Molte belle e struggenti le parole scritte dall’As Val di Fiemme Basket in suo ricordo: «Ci sei sempre stata.

Quando c’era da portare i ragazzi ad allenamento, da guidare un furgone, da organizzare le trasferte con gli altri genitori. Ci sei stata quando c’era da spronare i tuoi figli a fare sport, se oggi Federico è uno di quelli bravi, se è un uomo già a 16 anni è tanto merito tuo. Il merito di una mamma. Ci sei stata quando c’era da organizzare, fare, brigare: portare i dolci alle partite, portare grinta sugli spalti, tagliare centinaia di panini per il nostro torneo, affettare decine di angurie. Non ti abbiamo mai vista tirarti indietro, nemmeno l’estate scorsa quando debole per le cure hai comunque voluto esserci sotto quel gazebo, tra i tuoi ragazzi, a sentire Federico e i suoi amici far rimbalzare quella palla sul cemento. Ti sei sempre fatta in quattro per non mancare i direttivi di questa società che se oggi è quello che è, lo deve anche a te. Sei stata parte di noi e lo sarai sempre. E da oggi quando una palla da basket rimbalzerà in val di fiemme, il suo battito volerà fin lassù, a salutarti, a ricordarci che essere vivi significa anche spendersi per gli altri. Ci impegneremo ancora di piu ogni giorno per far si che questo movimento cresca e dia la possibilità ad altri ragazzi come Federico, di provare la gioia di far parte di qualcosa. Sei parte di noi Cinzia, ora riposa in pace, non hai mollato mai. Ora è tempo di riposare. Uno, due, tre: Fuoco e Fiemme».