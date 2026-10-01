PASUBIO. Una cercatrice di funghi di 66 anni ha perso la vita questa mattina, giovedì 1° ottobre, nei boschi nei dintorni del Forte Monte Maso, nel Vicentino. La donna si trovava insieme al marito quando è scivolata lungo un ripido pendio, precipitando per circa cento metri all’interno di un canale.

La coppia era partita dalla località Spianamenti e si era poi inoltrata tra gli alberi. In un tratto di bosco rado e particolarmente ripido, la 66enne ha perso l’equilibrio e ha iniziato a ruzzolare lungo il versante, fino a sparire dalla vista del marito. L’allarme è scattato attorno alle 9.30.

Sul posto sono intervenuti sette soccorritori del Soccorso alpino di Schio, che hanno raggiunto la zona prima con i mezzi e poi a piedi, seguendo le coordinate della posizione. La donna, nel frattempo raggiunta anche dal marito, aveva però riportato traumi troppo gravi e per lei non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Valli del Pasubio.

Per recuperare la salma i soccorritori hanno attrezzato la discesa lungo la verticale. La barella è stata calata per circa 200 metri fino alla strada sottostante, dove erano presenti l’auto medica e il carro funebre. La salma è stata quindi affidata per gli adempimenti successivi.