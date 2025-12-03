Scontro tra un furgone e un camion nella galleria Pulz, una persona ferita

SOVRAMONTE. Un furgoncino e un camion frigo si sono scontrati questa mattina, 3 dicembre, nella galleria Pulz, a pochi chilometri dal confine trentino. L’incidente, avvenuto alle 11.41, ha causato rallentamenti alla circolazione e un ferito, assistito subito dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

I vigili del fuoco volontari di Imer, allertati in supporto, hanno collaborato con i colleghi del distaccamento di Feltre per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità. Le squadre hanno operato anche per la pulizia della carreggiata, resa scivolosa dai detriti generati dall’urto.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgoncino e il camion avrebbero impattato in modo semifrontale all’interno della galleria, provocando danni ai mezzi e la momentanea chiusura della strada per permettere i soccorsi. I carabinieri della stazione di Lamon hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità, mentre il traffico è tornato gradualmente alla normalità dopo la rimozione dei veicoli incidentati.