Nuova tragedia della montagna: escursionista precipita e muore sul Bosconero

BELLUNO. Un escursionista tedesco è morto dopo essere precipitato dal sentiero numero 500, noto come Troi de le Calade, nel Gruppo del Bosconero, un massiccio delle Dolomiti Bellunesi, in val di Zoldo.

L'allarme al 118 è stato dato alle 14.30 di ieri, 18 settembre, da un compagno di escursione che aveva assistito alla caduta.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il corpo dell'uomo, caduto per circa ottanta metri in un canale e rotolato altri venti metri fino a un albero.

Sul posto era pronta anche una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo. Il tecnico di elisoccorso e il medico, calati con il verricello, hanno potuto solo constatare il decesso. La salma è stata recuperata e trasportata in piazzola, dove è stata presa in consegna dai carabinieri e dal carro funebre.

È il secondo incidente mortale a poca distanza negli ultimi due giorni: ieri aveva perso la vita la guida alpina del Soccorso alpino Franco Gasparri, dopo essere precipitata dalla Cima Grande di Lavaredo.

Altri due interventi ieri, nella zona di Cortina: alle 14.30 l'elicottero Falco 2 è volato sulla Tofana di Rozes per un trentino portato all’ospedale di Bolzano con traumi di media gravità; il velivolo è stato attivato anche sul vicino Lagazuoi per un veneziano di 68 anni che ha riportato lievi infortuni.

GRUPPO DEL BOSCONERO