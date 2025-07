Per una foto si arrampica su un costone che cede, morta una 15enne al confine con il Trentino

BELLUNO. Tragedia nel Bellunese. Una ragazza di 15 anni è morta oggi, 15 luglio, a Cesiomaggiore, dopo essere stata travolta da una frana mentre si arrampicava su un costone roccioso insieme a due amiche, probabilmente per fare un selfie.. L'incidente si è verificato nella località di Busche, lungo il greto del fiume Piave, quando il terreno su cui si trovavano le tre giovani ha improvvisamente ceduto, provocando una valanga di rocce e detriti.



La vittima è rimasta schiacciata sotto i massi, mentre una delle amiche ha riportato ferite ed è stata trasportata in ospedale. La terza ragazza è invece riuscita a mettersi in salvo rimanendo illesa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.



La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia che ha spezzato una vita così giovane durante quella che doveva essere una normale giornata estiva. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause del cedimento del terreno.