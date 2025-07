Ciclismo, la Maratona dles Dolomites parla piemontese: vincono Luca Cavallo e Roberta Bussone

Evento

Oggi, domenica 6 luglio, al via in ottomila per la 38esima edizione della granfondo che si snoda sui passi dolomitici fra Alto Adige e Bellunese, con brevi passaggi anche in Trentino. Percorso lungo di 138 chilometri e 4.230 metri di dislivello, partenza e arrivo a Corvara. C'erano poi il medio di 106 chilometri e quello più breve, giro del Sellaronda, di 55 chilometri