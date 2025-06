Sport Business Forum, a Belluno anche Alex Schwazer e Dominik Paris

BELLUNO - Prosegue la seconda edizione dello Sport Business Forum, l’evento dedicato all’economia dello sport che si svolge dal 5 all’8 giugno 2025 tra Treviso, Belluno, Longarone e Cortina d’Ampezzo.

Sabato 7 giugno Belluno si prepara ad accogliere una lunga serie di eventi in occasione della Giornata nazionale dello sport, in collaborazione con CONI Veneto, Comune di Belluno, Confindustria Belluno Dolomiti e il Gruppo NEM Nord Est Multimedia.

Dal cuore di piazza dei Martiri, dove le federazioni sportive daranno prova delle loro discipline, fino agli spazi dell’Altavia Sport Village in Piazza Duomo, il programma sarà un susseguirsi di attività per ogni età, preparazione e curiosità: dal cross training al pilates, dal pickleball allo yoga, passando per laboratori per bambini, camminate di nordic walking e la grande Vascalonga, staffetta a squadre di 6 ore nella piscina comunale.

Accanto allo sport praticato, il racconto prenderà voce grazie a una serie di talk, interviste e panel che intrecciano performance, etica, salute, economia e diritti. Al Teatro Dino Buzzati, spazio ai grandi nomi: Riccardo Patrese racconterà il backstage della Formula 1, Dan Peterson la sua Olimpia Milano in 100 storie +1, Alex Schwazer si confiderà in una toccante marcia verso il riscatto mentre Alessandro Costacurta ripercorrerà i trionfi del suo Milan. Tra calcio e impegno sociale Javier Zanetti, campione di calcio, vicepresidente di FC Internazionale Milano e fondatore della Fondazione P.U.P.I., sarà il protagonista dell’intenso dialogo con Giancarlo Padovan, vicedirettore sport dei quotidiani del Gruppo Nord Est Multimedia, e Giada Bortoluzzi, giornalista sportiva di Post United. Ad introdurre l’incontro Alessandro Losso, direttore generale Amonn.

Alex Schwazer sarà alle 18 al teatro comunale Dino Buzzati di piazza Vittorio Emanuele per l'incontro "Marcia verso il riscatto: la rinascita di un campione"; intervista al campione olimpico di marcia a cura di

Andrea Zambenedetti, caporedattore quotidiani Gruppo NEM Nord Est Multimedia.

All'Altavia Sport Village, dove le attività si susseguiranno dalle prime luci del mattino fino alla sera. Spazio anche al benessere psico-fisico con lo yoga, ai temi dell’inclusione con Sport senza barriere, e alla riflessione sull’impatto economico dello sport, grazie agli incontri su sponsorizzazioni, diritti TV e la “favola Atalanta” come modello virtuoso.

Tanti anche i momenti di ispirazione: il racconto di Omar Di Felice, ciclista estremo reduce da un viaggio in Antartide, la testimonianza sull’equilibrio tra corpo e mente con il panel “Balance”, e il backstage del Giro d’Italia con il ciclista Andrea Pietrobon. In chiusura, spazio alla premiazione dei Protagonisti dello sport, tra cui volti noti e storie di valore.

Un’intera giornata che tenterà di abbattere i confini tra palco e campo da gioco, dove lo sport è vissuto come strumento di unione, racconto e crescita collettiva. Belluno, per un giorno, sarà capitale dello sport vissuto in tutte le sue forme: fisico, emotivo e culturale.

Ieri è intervenuto anche Dominik Paris al Forum, al teatro Comunale di Belluno, protagonista di un incontro dedicato alle sue ambizioni in vista delle gare di sci alpino e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La manifestazione, promossa da Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Veneto Est e Nord Est Multimedia, con il sostegno della Regione Veneto, la Camera di Commercio Treviso-Belluno e la DMO Dolomiti Bellunesi, sottolinea anche quest’anno la volontà di creare un dialogo ancora più diretto tra pubblico, atleti e mondo imprenditoriale.

Sport Business Forum vede anche il sostegno del Comune di Belluno, Comune di Treviso, Provincia di Belluno, Assosport e Fondazione Cortina, e infine il patrocinio di CONI Veneto, Provincia di Belluno.