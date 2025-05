Gratta e vinci da 2 milioni, la barista: quel cliente aveva davvero bisogno dei soldi

BELLUNO - Una vincita straordinaria di due milioni di euro con un semplice Gratta e vinci ha cambiato la vita di un cliente di un bar tabaccheria del Bellunese, a Trichiana, paese della Sinistra Piave, a una decina di chilometri dal capoluogo provinciale.

I momenti di gioia e di emozione si sono vissuti a bar Al Bivio: il fortunato vincitore, dopo aver grattato il biglietto, ha realizzato l'entità della vincita rischiando quasi un malore per l'emozione, riferisce al Corriere del Veneto la titolare del bar, Martina Colferai.

«Quei soldi sono andati a una persona che ne aveva veramente bisogno, temevo avesse un malore per l'emozione», commenta la commerciante di fronte a quella che si è rivelata essere la vincita più alta registrata in zona.

«Non avevo mai visto una cosa simile, ho capito subito che eravamo di fronte a un evento eccezionale», ha dichiarato al quotidiano, in una intervista poi ripresa anche dal Gazzettino.

Il momento della scoperta è stato carico di sorpresa anche per lo staff del bar, come ricorda la titolare: «La persona ha grattato il tagliando qui da noi, c'era la scritta "due milioni". Quando abbiamo provato a convalidarlo con la macchinetta, è comparso un messaggio che non avevamo mai visto prima: invitava a rivolgersi direttamente a una banca».

Sebbene la privacy del vincitore sia stata rispettata, tra i clienti del bar si è diffusa la voce che potrebbe trattarsi di una donna.

Martina Colferai, che ha anche condiviso la notizia sulla pagina Facebook del locale, ha precisato al quotidiano: «Non posso dire chi ha vinto, ma ne aveva bisogno ed è la cosa che mi fa più piacere».

La titolare ha anche risposto a chi ha messo in dubbio l'autenticità della vincita: «Stamattina qualche malalingua, con battute di cattivo gusto, ha ipotizzato una manovra per fare pubblicità al locale. Ma io so quello che ho visto».

La straordinaria vincita ha attirato numerosi clienti al bar il giorno successivo, tutti curiosi di sapere chi fosse il fortunato possessore del biglietto da due milioni di euro.