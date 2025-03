Si stacca valanga sopra passo Cibiana: tre escursionisti tirati fuori dalla neve

BELLUNO - Una valanga si è staccata stamane, domenica 2 marzo, verso le 10, nella zona sopra passo Cibiana (Belluno), coinvolgendo tre persone, che sono sono state estratte vive dalla massa nevosa.

Sul posto sta operando anche l'elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. Il soccorso alpino informa che è ora in corsa in corso la bonifica dell'area della slavina, per scongiurare l'eventuale presenza di altre persone. Procedono anche le ricognizioni con l'elicottero.

Gli escursionisti portati in salvo dai soccorritori avrebbero riportato traumi non gravi. Uno di loro, secondo le prime informazioni, è stato ricoverato all'ospedale di Pieve di Cadore

Passo Cibiana è un valico dolomitico del Bellunese, a quota 1.500, che collega la Val di Zoldo con la valle del Boite (Cadore). È sovrastato fra l'altro dal monte Rite (quota 2.183) dove è situato l'omonimo forte con il Messner Mountain Museum Dolomites.

IL LUOGO

Ieri una valanga è caduta anche a Sella Nevea, nel vicino Friuli, nel primo pomeriggio sotto gli impianti d'arrivo del Funifor. Nessuna persona è rimasta sepolta. A notare la valanga sono stati alcuni impiegati della stessa funivia. Una prima bonifica è stata condotta da due tecnici del Soccorso Alpino con gli apparecchi Artva. Successivamente è stata effettuata un'ulteriore bonifica, dal momento che erano evidenti alcune scie che attraversavano la valanga.

Sono stati portati in quota, con l'impiego dell'elicottero, personale della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e della Guardia di finanza - una decina di persone - e due unità cinofile.

L'area della valanga, distaccatasi tra quota 2000 e quota 1700 con un fronte tra i cinquanta e i cento metri, è stata bonificata dall'elicottero anche con il sistema Recco e poi con le sonde dei soccorritori nella zona di accumulo, formatasi 300 metri più sotto, oltre due balze di roccia.