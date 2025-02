Gli studenti di un liceo di Feltre in gita scolastica ad Atene trovano 100mila euro e li restituiscono

FELTRE. Un gruppo di studenti di un liceo classico di Feltre ha dimostrato un'eccezionale integrità morale durante un viaggio d'istruzione ad Atene. Come segnala il governatore del Veneto Luca Zaia, i ragazzi, in gita nella capitale greca, hanno rinvenuto un pacco contenente quasi 100.000 euro e, senza alcuna esitazione, lo hanno consegnato alle autorità locali. Il gesto di onestà ha suscitato ammirazione e stupore, testimoniando i valori di cittadinanza responsabile instillati nei giovani studenti.



"Siamo rimasti increduli di fronte a una tale somma, ma la decisione di consegnarla è stata immediata", hanno raccontato i ragazzi.



Il ritrovamento è avvenuto in Piazza Syntagma, di fronte al Parlamento greco, mentre alcuni studenti si recavano a un bancomat per prelevare denaro. Una studentessa ha notato una banconota da 100 euro per terra e, poco dopo, è emerso l'intero plico contenente la somma ingente. Il gruppo, accompagnato da tre professori, si trovava ad Atene da pochi giorni per un viaggio d'istruzione volto ad approfondire la storia e la cultura greca.



"Nonostante la giovane età, i nostri studenti hanno dimostrato grande maturità e senso civico", ha commentato con orgoglio uno dei docenti.