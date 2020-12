Tra il 7 e il 13 dicembre scorsi, la polizia stradale ha effettuato dei controlli mirati per ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali sul territorio del Trentino Alto Adige e della provincia di Belluno.



L’iniziativa - riporta una nota della questura di Trento - si inseriva nell’ambito della campagna di prevenzione «Alcohol and drugs», avviata dalla rete europea «Roadpol», delle polizie stradali.



L’operazione, per cui sono state impiegate 174 pattuglie, ha portato al controllo di 581 conducenti, anche di categorie professionali.

Sono state contestate 392 infrazioni al Codice della strada e ritirate 32 patenti e 12 carte di circolazione.