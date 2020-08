Continua il lavoro dei vigili del fuoco alla ricerca di un escursionista disperso nelle cascate di Fanes di Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Per consentire un monitoraggio più attento del corso d’acqua, dopo giorni di ricerche purtroppo vane, si sta assemblando un cosiddetto frazionatore che ridurrà il getto della cascata per consentire l’ispezione da parte dei sommozzatori. L’escursionista è sparito nelle acque del torrente lo scorso Ferragosto, e aveva percorso una ferrata per raggiungere le cascate.

Sarebbe poi caduto per circa 60 metri ina delle pozze del torrente, ma finora a nulla sono valsi i numerosi tentativi di trovarlo.