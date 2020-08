Scatta oggi a Sospirolo (Belluno) la «Settimana senza tv», con una passeggiata fra natura e cultura che parte alle 20, dal lago di Vedana (foto) alla scoperta del biotopo delle Masiere lungo il sentiero Segato.

Per sette giorni proseguiranno poi le proposte letterarie, musicali, spettacoli di burattini e giochi con sguardo alle tradizioni nella cittadina ai piedi dei selvaggi monti del Sole, accarezzata dal torrente Mis (e dall'omonimo e pittoresco lago), in fondo alla valle che sale poi verso nord-ovest fino al confine Trentino, in Primiero.

IL PROGRAMMA

Settimana senza tv a Sospirolo



Martedì 11 agosto , ore 20.00 dal lago di Vedana: passeggiata serale alla scoperta del biotopo delle Masiere lungo porzioni del Sentiero Segato a cura della Coop Mazarol – prenotazione obbligatoria (in caso di maltempo: ore 21.00 serata divulgativa a cura delle guide del Mazarol su natura e tradizioni del territorio di Sospirolo presso la struttura coperta al Pra’ de la Melia);

Info e prenotazioni: Biblioteca civica di Sospirolo:

mar e gio 14.30-18.00 / mer 10.30-12.30 / ven 16.30-18.30 / sab 9.30-12.00

tel. 0437844508 e-mail: biblioteca@comune.sospirolo.bl.it