Si intitola «Timelapse Sassolungo\Langkofel» un filmato generato tramite la tecnica automatizzata del timelapse giornaliero, dal sito di ripresa webcam del rifugio Salei (a 2225 metri di quota, al Passo Sella), che ha ripreso momenti suggestivi di albe, tramonti, nubi e nevicate nel mese di gennaio 2020.

Il filmato è disponibile su youtube ed è realizzato dalla startup innovativa “Scenari Digitali srl” con sede in Umbria, che opera nel settore dell’information technology con una consolidata esperienza nei sistemi webcam stand alone in ambienti montani.

I sistemi «webcam stand alone» sono integrati con applicazioni software della ditta, che consentono di generare timelapse giornalieri, brevi filmati che riepilogano in pochi minuti l’intera giornata, evidenziando la dinamica delle nubi, l’innevamento, i fenomeni atmosferici, valorizzando il paesaggio, l’evoluzione dei colori nelle stagioni ... offrendo quindi un contenuto emozionale da poter condividere con i propri utenti per finalità di marketing.

Il progetto “La webcam del Sassolungo / Langkofel” è stato realizzato in collaborazione con il Rifugio Salei, Passo Sella - Val Gardena Dolomites «Cattura il tempo, segui le nuvole, anima il paesaggio».

GUARDA IL FANTASTICO VIDEO