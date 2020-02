La perturbazione che in queste ore sta attraversando le Alpi sta causando problemi anche in Trentino Alto Adige. Sulle Dolomiti sono stati chiusi, a causa del forte vento, con raffiche di oltre 100 km/h, numerosi impianti di risalita come anche la Sellaronda e il giro sciistico della Grande Guerra.

Lungo la cresta di confine sta nevicando. In quota le temperature sono letteralmente crollate nel giro di poche ore. Problemi si segnalano anche in Austria, con strade chiuse per la caduta di alberi. Sono migliaia le case senza corrente elettrica. A Vienna i parchi pubblici sono stati chiusi per motivi di sicurezza, come anche lo zoo di Schönbrunn.