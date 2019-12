Arriva sulle Dolomiti un nuovo polo di alta formazione, consulenza e ricerca applicata nell'area del business e management rivolto alle imprese presenti su un territorio storicamente ricco di eccellenze imprenditoriali e industriali.

Si tratta dell'Hub "Veneto delle Dolomiti" che sarà avviato l'anno prossimo dalla Luiss Business School, frutto della collaborazione fra la Luiss Business School, Confindustria Belluno Dolomiti, Provincia e Comune di Belluno, Comune di Feltre e Consorzio Bim Piave di Belluno. L'obiettivo è rispondere a un vuoto formativo in una provincia che ha visto la nascita e la crescita di distretti industriali e di rilevanti industrie nazionali e internazionali. L'Hub ha lo scopo di sviluppare iniziative di formazione, consulenza e ricerca in base alle specifiche esigenze del territorio e dei destinatari.

"L'apertura del nuovo Hub Veneto delle Dolomiti – commenta Vincenzo Boccia, presidente della Luiss – rappresenta un'evoluzione strategica fondamentale per la crescita della Luiss Business School. Grazie alle attività dell'Hub e alle competenze della Business School saremo in grado di rispondere a una esigenza di alta formazione molto sentita sul territorio, rafforzando la nostra missione di essere vicini alle imprese per favorirne la crescita e la capacità di affrontare le sfide dell'economia digitale e dell'internazionalizzazione".

"La creazione dell'Hub Veneto delle Dolomiti – aggiunge Luigi Abete, Presidente di Luiss Business School – segue quella dell'Hub di Milano, oggi a pieno regime: attraverso queste strutture, Luiss Business School vuole rafforzare il proprio posizionamento di scuola di alta formazione di eccellenza e partner ideale per le imprese sul territorio. Negli ultimi anni la Scuola ha intrapreso un importante percorso di crescita, destinato a consolidarsi ulteriormente grazie anche al nuovo Hub".

Il polo punta a dare nuovo stimolo all'imprenditorialità sul territorio e a restituire vita al tessuto economico-sociale, favorendo l’inserimento dei giovani nel contesto locale. L'Hub vuole inoltre creare un ecosistema incline all'innovazione e alla nascita di nuove imprese, favorendo la diffusione di un approccio volto all'internazionalizzazione e alla digital transformation, stimolando altresì la nascita di una rete delle competenze, grazie al network tra Università e stakeholder locali.

L’Hub vuole inoltre rispondere alla carenza sul territorio bellunese di centri universitari e poli di ricerca e innovazione, creando un ecosistema incline all’innovazione e alla nascita di nuove imprese.

Le prime attività riguarderanno l’avvio dei primi corsi executive rivolti alle imprese del territorio.

La Luiss Business School è la scuola di gestione della Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Fondata nel 1986, dal 2016 incorpora l'intera offerta Luiss di formazione universitaria, master e dottorato e manageriale.