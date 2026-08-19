TENNO. Un escursionista danese di 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 agosto, dopo essere precipitato per circa 70 metri in una scarpata nella zona del Monte San Martino, sopra Pranzo di Tenno.

L’uomo stava camminando insieme alla moglie in direzione del rifugio Pernici. I due hanno probabilmente sbagliato sentiero, imboccando una traccia che conduce verso Tenno. In un tratto particolarmente ripido, il cinquantenne ha messo un piede in fallo ed è precipitato nel bosco sottostante, tra alberi e salti di roccia.

Non ricevendo più risposta dal marito, la moglie ha chiamato il 112 intorno alle 15.30. La Centrale unica di emergenza ha immediatamente fatto intervenire l’elisoccorso, mentre cinque operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino si sono messi a disposizione.

Dopo un primo sorvolo, l’elicottero ha individuato l’escursionista e ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria. Per il cinquantenne, però, non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Ottenuto il nulla osta delle autorità, la salma è stata recuperata con una seconda rotazione dell’elicottero. Altri due operatori del Soccorso alpino hanno invece raggiunto la moglie dell’escursionista, che è stata successivamente trasportata a valle in elicottero.