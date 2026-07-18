ALTO GARDA. «A chi, come me, ce l'ha fatta e a chi, purtroppo, non ha avuto questa opportunità». Le prime parole che Arianna Pellini ha sussurrato a sé stessa e alla piana dell'Alto Garda, osservandola dall'alto del monte Stivo, racchiudono tanto il calvario quanto la perseveranza con cui ha attraversato gli ultimi tre anni. Tre anni di battaglie vere e proprie, percorse sul filo del rasoio come un'equilibrista esperta nonostante il terrore di non lasciare più le pallide pareti dell'ospedale o, peggio, di non farcela.

«Tre anni fa è iniziata la mia vita da persona trapiantata di fegato - racconta Arianna Pellini - avevo 47 anni e un'epatite fulminante ha stravolto ogni frammento della mia quotidianità. Non che i timori siano spariti, è probabile che dovrò affrontare un ulteriore trapianto se le conseguenze collaterali del primo non verranno risolte». Le passeggiate vicino a casa, ad Enguiso nel cuore verde della val Concei, l'hanno aiutata a liberare la mente e a concentrarsi sugli obiettivi giornalieri, settimanali. Eppure, le alterazioni fisiche e metaboliche conseguenti al trapianto ne condizionano ogni singolo passo.

«Neuropatia alle gambe, alimentazione ferrea e diabete sono solo tre delle ripercussioni - spiega - a gennaio ho affrontato un altro intervento. Trascorrere di nuovo il mio tempo in un letto di ospedale mi ha riportato alla mente le sensazioni che provai durante il periodo del trapianto, presso il Centro trapianti di Padova, dove sono tuttora seguita in collaborazione con l'ospedale S. Chiara. Ho cominciato così a desiderare un modo per dare spazio ad emozioni gratificanti».

Nell'autunno 2025 le comparve su Youtube il trailer del docufilm "Stiverest. Ritorno alla vita", che racconta la straordinaria impresa di Walter Angelini, alpinista arcense, tornato sull'amata vetta dello Stivo (2.054 m) nonostante la sclerosi multipla. «Pochi giorni dopo - aggiunge la donna - lessi su l'Adige l'intervista a Mattia Duchi, 30enne di Riva del Garda specializzato in fisioterapia riabilitativa avendone scoperto l'ambito dopo un infortunio in barca a vela. Mi chiesi: "Vuoi che sia una coincidenza?"».

Decide così di contattare Mattia Duchi e di recarsi per una prima visita al suo ambulatorio "ReVIVO. Riabilitazione". «Persino il nominativo dello studio mi dava la carica giusta - sottolinea Arianna Pellini - dopo aver letto scrupolosamente la mia cartella clinica ed avermi visitata, abbiamo deciso insieme di avviare un percorso di recupero fisico e mentale. Però, con un obiettivo: tagliare il traguardo dei miei 50 anni sul monte Stivo, ispirata dalla storia di Walter Angelini. Non è stato un cammino semplice, ma il giorno del mio 50° mi sono munita di bastoncini da trekking con lo sguardo verso la cima».

E lassù, nonostante «la fatica bestia», Arianna Pellini vi è arrivata con le sue gambe. «Ho fatto diverse tappe con pause - fa notare lei - ma ci sono riuscita, da sola, con i miei 50 anni sullo zaino (in tutti i sensi, visto che vi aveva legato i palloncini con il numero delle candeline, ndr). Sono salita ascoltando i miei passi e il rumore delle bacchette. Raggiunta la mèta la prima cosa che mi sono sentita dire è stata: "Sono qui, per chi ce l'ha fatta e per tutti quelli che non sono riusciti a trovare un organo o non hanno superato un trapianto. Nessuno credeva ci potessi riuscire, invece la forza di volontà, la testardaggine e il coraggio mi hanno spronata. In primis, il dott. Mattia Duchi: avevo perso tutta la muscolatura ed è grazie al suo lavoro costante e al suo sostegno se ho messo piede sulla cima dello Stivo. L'ho fatto per me e per i miei figli, che a lungo mi hanno vista sul divano in uno stato catatonico. Desideravo così tanto rivedere le mie montagne, durante i giorni di ospedale. Il 18 giugno, oltre ad apprezzare lo spettacolo mozzafiato, mi sono sentita pienamente viva».