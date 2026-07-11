ARCO. Una Fiat Multipla di prima serie, trasformata in un piccolo camper, un viaggio lungo l’Italia alla ricerca delle storie custodite dagli anziani e il desiderio di dare voce a quei racconti che rischiano di andare perduti. È nato così Ruggine e ragù, il progetto editoriale itinerante ideato da Chiara De Franco e Bouchaib Jaddi, due giovani che hanno scelto la strada per raccogliere memorie, tradizioni e incontri.

Chiara, 21 anni, originaria di Arco, è prossima alla laurea in economia. Bouchaib, 24 anni, marchigiano trasferitosi a Bologna dove lavora in un bar, si è conosciuto con lei proprio nel capoluogo emiliano, dove oggi entrambi vivono. «La nostra idea era girare l’Italia e conoscere quei segreti fuori dalle rotte più battute, le storie dei nonni che altrimenti nessuno avrebbe mai ascoltato», raccontano.

L’idea iniziale era quella di partire con un camper vero, ma il budget non lo permetteva. Così è arrivata la scelta della Multipla: «Abbiamo deciso di camperizzare la nostra auto. Prendere una Multipla di prima serie, forse la macchina più criticata dagli italiani, ci è sembrata una scelta perfetta». Acquistata ad Alessandria, la vettura è stata portata nelle Marche, dove sono iniziati i lavori di sistemazione e trasformazione.

Nell’agosto del 2025 è iniziato il viaggio attraverso l’Italia. «Volevamo attraversare tutto lo stivale da nord a sud alla ricerca di nonni e delle loro storie, facendoci raccontare ricordi e aneddoti attorno a un tavolo, magari all’ora di pranzo, il momento più bello per condividere qualcosa in Italia». Da questa intuizione è nata anche la pagina Instagram Ruggine e ragù, perché quei racconti non potevano rimanere solo nelle loro mani.

In appena 22 giorni la Multipla ha percorso oltre 5 mila chilometri. Le tappe iniziali erano programmate, poi il viaggio ha iniziato a seguire gli incontri casuali: «Quando sono finite le destinazioni previste, abbiamo iniziato a cercare i segreti del Paese come si faceva una volta, con un “scusi” e un “mi saprebbe consigliare?”. Gli incontri più belli sono nati così: da sorrisi rivolti a sconosciuti che poi sono diventati amici».

Il progetto è cresciuto anche grazie ai social, che hanno permesso a Chiara e Bouchaib di entrare in contatto con piccole realtà artigianali italiane. La prima a credere nella loro idea è stata Maria, che ha realizzato un grembiule speciale con il marchio R&R, pensato per accompagnare i nonni durante la preparazione delle loro ricette. «Non era solo un oggetto bellissimo, ma la dimostrazione che questa storia non riguardava soltanto noi».

Ora Ruggine e ragù guarda al futuro con nuovi progetti: ad agosto partirà un documentario dedicato ai giovani e domenica 12 luglio è previsto un incontro al lago Bagattoli, organizzato grazie al finanziamento del bando Caritro. Un pranzo dedicato all’incontro tra generazioni, con ricette tipiche trentine e racconti da condividere. Per partecipare è possibile scrivere a questa mail oppure contattare il numero 338 568 1851.