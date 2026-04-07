Parapendio precipita in val di Ledro: 38enne ferito dopo un volo di venti metri

LEDRO. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo un incidente in parapendio a Lenzumo, nel territorio della Val di Ledro.

L’allarme è scattato alle 14.15, quando il pilota è precipitato da un’altezza di circa 15-20 metri durante la fase di atterraggio.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari della Croce Rossa di Ledro e i vigili del fuoco volontari di Concei, che hanno prestato le prime cure.

«L’uomo era cosciente ma dolorante - spiega Andrea Celentano, comandante del Corpo della frazione locale - non ha sbagliato la traiettoria. Nella fase dell’atterraggio, purtroppo, il vento ne ha destabilizzato il volo e spinto la vela a chiudersi. È sopraggiunto l’elisoccorso di Trentino Emergenza che ha stabilizzato il 38enne per poi elitrasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento, per curare le ferite riportate».