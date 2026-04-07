Parapendio precipita in val di Ledro: 38enne ferito dopo un volo di venti metri
E' accaduto durante la fase di atterraggio, quando il vento ha fatto chiudere la vela (foto vigili del fuoco volontari di Concei)
LEDRO. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo un incidente in parapendio a Lenzumo, nel territorio della Val di Ledro.
L’allarme è scattato alle 14.15, quando il pilota è precipitato da un’altezza di circa 15-20 metri durante la fase di atterraggio.
Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari della Croce Rossa di Ledro e i vigili del fuoco volontari di Concei, che hanno prestato le prime cure.
«L’uomo era cosciente ma dolorante - spiega Andrea Celentano, comandante del Corpo della frazione locale - non ha sbagliato la traiettoria. Nella fase dell’atterraggio, purtroppo, il vento ne ha destabilizzato il volo e spinto la vela a chiudersi. È sopraggiunto l’elisoccorso di Trentino Emergenza che ha stabilizzato il 38enne per poi elitrasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento, per curare le ferite riportate».