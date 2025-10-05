Ciclista di 68 anni finisce contro un capitello a Passo San Giovanni: è grave

NAGO. Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, lungo la ciclabile del Passo San Giovanni, nel territorio di Nago Torbole.

Un uomo di 68 anni, che stava scendendo in bicicletta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un capitello situato vicino all’area picnic, a poca distanza dal tracciato.

L’urto è stato estremamente violento e il ciclista ha riportato gravi traumi. Alcune persone che si trovavano sul posto – erano circa le 12 e molti stavano pranzando all’aperto – hanno assistito alla scena e dato immediatamente l’allarme.

Sul luogo sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori di Trentino Emergenza Rovereto con un’ambulanza e un’autosanitaria, mentre da Trento è decollato l’elisoccorso.

Fondamentale anche il supporto dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

L’uomo, stabilizzato sul posto, è stato poi elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.