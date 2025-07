Val di Ledro, arriva un nuovo polo produttivo sui sistemi abitativi bio-green

TIARNO. A Tiarno di Sopra, in Val di Ledro, nascerà un nuovo polo produttivo focalizzato sui sistemi abitativi bio-green. L’iniziativa, voluta dalla Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo, d’intesa con il Comune di Ledro, sarà possibile grazie ad un’operazione immobiliare che vedrà Trentino Sviluppo acquistare la vecchia sede di Mariani per destinarla a condominio produttivo a servizio del territorio.



Lo stabilimento ledrense è inutilizzato dal 2018, anno in cui l’azienda del gruppo OMR – Officine Meccaniche Rezzatesi decise di trasferirsi a Rovereto. Ora cinque aziende specializzate nelle tecnologie del legno riporteranno vita e lavoro in quegli spazi. Trentino Sviluppo acquisterà l’immobile con un investimento di 11,9 milioni di euro e lo darà in locazione a cinque aziende artigiane. L’intesa, resa possibile grazie ad un inteso lavoro da parte della struttura di Trentino Sviluppo, coordinata dal direttore operativo Nicola Polito, è stata siglata oggi presso la sede OMR a Rezzato (Brescia) dal presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli e dal presidente e amministratore delegato di OMR Marco Bonometti.



L’operazione è stata finanziata dalla Provincia sul “Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina” e sottoscritta dal vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli. Piena condivisione anche da parte del sindaco di Ledro Claudio Oliari.