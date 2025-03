Ciclovia del Garda, 11 milioni per il nuovo tratto: ecco la mappa completa dei lavori

LEDRO. Durante una seduta informale del Consiglio comunale di Ledro, sono stati presentati gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento della Ciclovia del Garda nel tratto trentino. All'incontro hanno partecipato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il dirigente del Dipartimento infrastrutture e trasporti Luciano Martorano e il commissario straordinario Francesco Misdaris.

Ciclovia del Garda: stato dei lavori

Il primo tratto della Ciclovia, dalla galleria Panda alla spiaggia dello Sperone (UF 1.2), sarà completato nella primavera 2025. Per quanto riguarda l'Unità Funzionale 2, che si estende dalla Spiaggia dello Sperone alla Foce del Ponale e che interessa parzialmente il territorio del comune di Ledro, è stato modificato il progetto iniziale che prevedeva un tracciato completamente in galleria.

La nuova soluzione prevede di sfruttare le parti di relitto stradale della vecchia Gardesana, alternando tratti in galleria (sia nuove che esistenti) a sezioni panoramiche con vista diretta sul lago. Queste ultime saranno realizzate mediante nicchie o gallerie artificiali. Per la parte in versante, verrà adottata una sezione "chiusa" del tipo galleria artificiale, come già implementato sull'UF 1.2. Il lato verso il lago delle gallerie e delle sezioni in nicchia sarà rivestito da pannelli dal profilo irregolare, progettati per armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

L'approvazione del progetto dell'UF 2 in conferenza dei servizi è prevista entro aprile, con un costo stimato di 11 milioni di euro.

Altri tratti della Ciclovia

Tratto UF 3.1 (Confine con Limone - Galleria delle Limniadi): completato all'80%.

Tratti UF 3.2 e 3.3 (dalla Galleria delle Limniadi a quella dei Titani): lavori in corso con particolare attenzione alla mitigazione ambientale.

Tratto UF 3.4 (Galleria dei Titani - Foce del Ponale): in fase di redazione la progettazione esecutiva.

UF 3.5 (Messa in sicurezza del versante): in corso la procedura di appalto per un importo di 7,1 milioni di euro.

UF 18 (Riva-Torbole): ponte ciclopedonale posato a dicembre 2024, con il 40% dei lavori completati e termine previsto per il 30 giugno 2026.

UF 19 (bypass ciclabile Nago-Torbole): lavori in corso con conclusione prevista per settembre 2025.

Altri progetti infrastrutturali nel territorio di Ledro

Durante l'incontro sono stati presentati anche altri interventi che interessano il territorio comunale.

Ciclopedonale del lago di Ledro

Il progetto, finanziato dalla Provincia con 3 milioni di euro, riguarda principalmente il collegamento tra Mezzolago e Pieve di Ledro, sulla sponda nord-ovest del lago. Si tratta di un intervento di riordino complessivo e messa in sicurezza dei luoghi più caratteristici della valle. Il progetto esecutivo è stato redatto dal Comune di Ledro.

Interventi sulla S.S. 240