Ciclovia del Garda a Torbole, due tratti su 3 conclusi per Pasqua

TORBOLE. Il tratto di ciclovia del Garda che interessa l’abitato di Torbole è suddiviso in tre unità funzionali; due di esse sono in avanzato stato di lavorazione e saranno concluse entro Pasqua, in tempo per l’avvio della stagione estiva. Quella centrale sarà invece messa in cantiere al termine del grosso degli afflussi turistici, dunque tra settembre e ottobre prossimi.



Il cantiere è provinciale e impegna oltre 4 milioni di euro comprendendo anche il nuovo ponte, il nuovo marciapiede verso l’hotel Piccolo mondo e la rotatoria d’ingresso a via Strada Granda. I tratti finiti per la stagione estiva saranno il lungolago - con tutto il suo verde - e il tratto subito prima e subito dopo il nuovo ponte, compreso il rivestimento per omogeneizzare esteticamente – appunto - il nuovo e il vecchio ponte.



È compreso anche l’allestimento del verde sul ponte stesso, per integrare al meglio la struttura sul fiume e verso il lago. Il tratto centrale, con la nuova rotatoria e il rifacimento del verde, verrà posticipato in autunno.



Il Comune di Nago – Torbole integra l’intervento provinciale con circa 400 mila euro, investiti per realizzare tutto quanto compete le parti a verde. A entrare nel dettaglio è il sindaco, Gianni Morandi.



“Uno dei tratti in via di completamento – dice - è quello che va dall’attracco del battello fino all’ingresso di Torbole. Si tratta di una articolata riqualificazione del lungolago, infatti viene rifatta la pavimentazione in porfido, si rivede il sistema dei parcheggi e la nuova viabilità consentirà di separare pedoni e biciclette. L’affaccio, di fatto, si è allungato di circa 3 metri verso il lago. Con l’occasione si riqualifica anche la fermata dell’autobus, che prima era più verso il paese ma risultava su sede stradale, mentre a lavori finiti sarà più protetta”.



”Unendo attracco del battello, fermata dell’autobus e ciclopedonale si favorirà molto la possiblità di non utilizzare l’automobile. Mentre si procede dal lato verso il Veneto, altrettanto si fa dal lato verso Riva e Arco, visto che si sta realizzando il tratto di ciclovia ai due lati del ponte sul Sarca. Questi due tratti si concluderanno in tempo per la stagione estiva, mentre quello centrale, che interessa le vie urbane di Torbole, sarà realizzato a partire dall’autunno. Questa è stata una precisa richiesta del Comune alla Provincia, per consentire il regolare svolgimento della stagione estiva”.