Intervento notturno in Cima alle Coste a Dro per recuperare due giovani arrampicatori rimasti bloccati

DRO. Nella serata di ieri, domenica 5 febbraio, una cordata di due ragazzi provenienti da Riccione ed impegnati lungo la via d'arrampicata "Te lo dò io il Colorado" in località Cima alle Coste (Dro) si è ritrovata bloccata al penultimo tiro della stessa, sia a causa del buio che di un infortunio occorso ad uno dei due scalatori, dovuto ad un precedente distaccamento di roccia.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18.30.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero per evacuare uno dei due arrampicatori, dopo che il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di competenza di Riva del Garda si era calato in corda doppia fino al punto dov'era incordata la coppia, constatando i traumi di uno dei due ragazzi (al ginocchio e ad una mano).

Dro, climber bloccati a Cima Coste: l'intervento notturno del soccorso alpino con l'elicottero I due alpinisti erano impegnati lungo la via "Te lo dò io il Colorado", quando sono rimasti bloccati, al penultimo tiro, sia a causa del buio sia per un infortunio occorso dovuto a un precedente distacco di roccia [Video: soccorso alpino]

L'infortunato è stato trasferito poi all'ospedale Santa Chiara di Trento.



Inoltre, è stato inviato da terra anche il personale della vicina stazione dei Vigili del Fuoco di Dro, la cui fotoelettrica si è rivelata preziosa nell'illuminare a giorno la parete per tutta la durata dell'intervento.