Cade durante l’ascesa della via Sabina, ferito un scalatore

SARCA. Un uomo che faceva parte di una cordata di scalatori stranieri è rimasto ferito - pare in modo lieve - dopo una caduta sulla via Sabina, sulla parete di San Paolo, in Valle del Sarca, in Trentino.



A quanto si apprende, l'uomo è probabilmente scivolato perdendo l'appiglio durante il quinto tiro di corda dell'ascesa.



La chiamata dai compagni di cordata è arrivata verso le 11.30: sul posto è stato inviato l'elisoccorso che ha recuperato lo scalatore a bordo e lo ha trasportato all'ospedale di Rovereto.