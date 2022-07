Incendio a Nago, un nuovo focolaio nella mattina. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco

NAGO. Un nuovo focolaio è stato individuato nei boschi sopra l'abitato di Nago (Trentino), in località Mala, all'interno dell'area di 45 ettari interessata dall'incendio partito la scorsa domenica e contenuto nei giorni scorsi. Dalla prima mattina è in azione l'elicottero dei vigili del fuoco, assieme alle squadre dei pompieri dell'Alto Garda.



Il focolaio è già stato contenuto. Nella sera di ieri, un nuovo focolaio aveva interessato un'altra zona della vasta area boschiva, ed è stato contenuto poi a tarda notte grazie all'intervento dei vigili del fuoco che monitorano costantemente l'intera area.



Non si escludono nuovi piccoli roghi a causa del caldo e della siccità.