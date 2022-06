Ledro, la buona notizia: arriva un nuovo medico di base, ecco come fare la scelta

LEDRO. Prende servizio venerdì 1 luglio il nuovo medico di medicina generale a Ledro. Si tratta del dottor Luigi Ildebrando Manna: nato a Darfo Boario Terme, è al momento residente a Brescia dove lavora come medico di medicina generale presso l’Agenzia di tutela della salute di Brescia.

Il dottor Manna si è laureato nel 2003 in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Brescia e ha conseguito il diploma di formazione specifica medicina generale della Regione Lombardia nel 2012. Dal 2004 ha lavorato come medico di medicina d’urgenza in vari ospedali del bresciano e in Svizzera e da novembre 2015 a oggi come medico di medicina generale, prima in alta Vallecamonica, poi a Brescia.

Accoglierà i pazienti nell’ambulatorio di Bezzecca come sede principale, ma garantirà il servizio anche a Tiarno di Sopra. La scelta del medico da parte degli utenti può essere fatta solo dal primo di luglio, con la modalità online “TreC”, “Fast TreC” oppure di persona, all’ufficio anagrafe sanitaria di Riva previo appuntamento al numero di telefono 0461-371037.

Come spiega l’assessore comunale alla salute Vania Molinari, «il dottor Manna ha partecipato al bando provinciale per la copertura delle zone carenti pubblicato dall’Azienda sanitaria a marzo 2022. Delle 46 zone carenti, 11 sono state coperte e tra queste c’è Ledro: si tratta di un’ottima notizia per la vallata. Il professionista si affianca dunque ai colleghi che già lavorano in territorio ledrense.

Come si ricorderà, inoltre, alla fine dello scorso anno, per sopperire alla carenza, due medici di medicina generale dell’ambito Alto Garda e Ledro avevano aumentato i massimali da 1500 a 2250 assistiti e due professionisti operanti a Storo avevano dato disponibilità ad assorbire parte dei pazienti della Val di Ledro.

In generale, il quadro migliora decisamente. Come amministrazione diamo il benvenuto al dottor Manna ringraziando gli altri medici per il lavoro che continuano a garantire sul territorio per rispondere ai bisogni di salute dei concittadini».