Bondone, spento l’incendio che ha interessato la montagna non solo in territorio trentino ma anche in quello lombardo

MAGASA. Nella giornata di oggi alcuni corpi del distretto Alto Garda e Ledro si sono portati nel comune di Magasa nel Bresciano per circoscrivere l'incendio boschivo che dal comune di Bondone ha superato il confine regionale fino ad arrivare al piccolo comune di Magasa.



”L'opera dei volontari del nostro distretto – viene spiegato in un comunicato diffuso in serata – ha visto i vigili del fuoco impegnati nel trasporto di acqua per alimentare il vascone ad uso antincendio da dove l'elicottero attingeva l'acqua, li ha visti impegnati anche nei boschi per estinguere l'incendio da vicino. La necessità di un supporto si è fatta ancora più concreta quando il fronte dell'incendio ha iniziato a minacciare molte baite e fienili”.



E ancora: “L'operazione era già destinata a protrarsi anche per tutta la settimana ma, l'ottimo lavoro di supporto svolto ha fatto sì che non sia necessario l'intervento di domani”.