Catturata e radiocollarata un’orsa in Val di Ledro: si ipotizza sia F43

LEDRO. La squadra catture del Corpo forestale trentino è intervenuta nella tarda serata di ieri, martedì 12 luglio, all’imbocco della val Concei, dove un orso ha fatto scattare la trappola tubo posizionata nei giorni precedenti.

L’esemplare, compatibile con il soggetto obiettivo delle azioni di monitoraggio intensivo delle ultime settimane, è una femmina giovane del peso di 112,5 kg che da qualche settimana ha assunto comportamenti molto confidenti nelle aree della val di Ledro, dell’Alto Garda e del Lomaso.

Come sempre saranno le analisi genetiche a dare conferma dell’identità dell’animale che si presenta in ottima forma fisica. L’orsa è stata radiocollarata e, dopo il prelievo di campioni organici utili all’identificazione genetica, subito rilasciata.