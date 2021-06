Scalatore investito da una scarica di sassi sulle Placche Zebrate: ferite alla testa e al volto

DRO. Uno scalatore tedesco 48 anni è stato investito da una scarica di sassi mentre si trovava al sesto tiro della via Teresa sulle Placche Zebrate (Dro, valle del Sarca). Nell'incidente, l'uomo è stato colpito alla testa e al volto, mentre la sua compagna di cordata è rimasta illesa. La chiamata al Numero per le Emergenze 112 è arrivata verso le 12.55.



Il Tecnico di Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Il Tecnico di Elisoccorso è stato verricellato in parete ed ha recuperato a bordo del velivolo sia il ferito che la compagna.



La donna è stata elitrasportata a valle e accompagnata alla macchina dagli operatori della Stazione Riva del Garda, mentre l'uomo è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti medici.