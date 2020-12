Ledro, con 800 euro al mese potete prendervi un rifugio: gestori cercansi 

Il Comune di Ledro ci riprova e torna a mettere sul mercato la gestione del «Rifugio Garibaldi» di Tremalzo. Dopo che i bandi indetti negli anni scorsi per l’affidamento del complesso in quota erano in più occasioni decaduti per mancanza di partecipanti, la giunta di Girardi ha dato il via libera nei giorni scorsi ad una nuova asta pubblica. Che a differenza del passato, quando la base di canone annuo era stata fissata in 13mila euro, partirà da un minimo di 9.750 euro, al netto degli oneri fiscali. La nuova asta prevede l’aggiudicazione della gestione al concorrente che avrà presentato, entro le ore 12 dell’1 febbraio 2021, l’offerta più vantaggiosa per l’ente pubblico, in rialzo rispetto all’importo base fissato dal bando. Nel caso di offerte presentate a pari misura, si procederà con l’estrazione a sorte mentre, nel caso di una sola offerta valida, si procederà comunque con l’aggiudicazione.

Il contratto di concessione avrà una durata di poco meno di tre anni (scadenza al 31 dicembre 2023), con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni. Il conduttore dovrà garantire l’apertura stagionale minima al pubblico dal 20 giugno al 20 settembre e farsi carico della custodia dell’immobile durante i periodi di chiusura.

L’edificio, che ha una superficie commerciale di circa 300 metri quadrati, è stato completamente sbarrierato e ristrutturato alla fine degli anni ‘90, è provvisto di impianto di riscaldamento a gasolio, e da allora è sempre stato utilizzato come rifugio escursionistico. «Nel complesso, l’edificio si trova in buone condizioni di manutenzione, essendo stato oggetto di recenti interventi di sostituzione dei serramenti e di manutenzione delle facciate esterne» si legge del testo della delibera.

Al piano seminterrato si trovano il locale caldaia e due cantine-deposito; al piano terra, un bar (di 42 mq.), una sala da pranzo (di 103 mq.), una cucina (di 25 mq.) piastrellata a norma di legge e già arredata, con annesso spogliatoio e bagno per il personale, oltre che i servizi igienici per il pubblico; ai piani superiori, dieci camere da letto, tutte arredate e con bagno, per un totale di 21 posti letto. All’esterno infine, oltre ad un plateatico già allestito, pure un ampio parcheggio di pertinenza. Per informazioni ed eventuale appuntamento per visita preliminare: tel. 0464.592756 - e-mail comune@perc.comune.ledro.tn.it.