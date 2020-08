Sarà il sopralluogo della ditta bergamasca che si occupa della manutenzione della struttura e di tutto l’impianto software che ne programma il funzionamento a determinare con maggior precisione danni e tempi di rimessa in funzione di una delle due grande campane della suggestiva chiesetta di San Zeno, a Cologna di Tenno, luogo di culto ad est del frazione tennese affacciato con una vista mozzafiato su tutta la Busa e il lago di Garda. La campana da oltre 10 quintali è letteralmente collassata su se stessa andandosi ad appoggiare in un equilibrio instabile in parte sulla “sorella” più grande rivolta a sud, in parte sulla struttura interna del campanile.

Una situazione di pericolo che ha ovviamente messo fuori uso almeno per qualche giorno sia l’intero campanile che la chiesa stessa anche se, è questa al momento è la notizia migliore e forse la più attesa, da un primo esame non sembrano esservi danni strutturali all’edificio e in particolare al campanile.

Il crollo della campana è stato causato dalla rottura dei tiranti in metallo che l’ancoravano, e ancorano anche le altre quattro, alla struttura portante in legno che non sembra aver subito danni.

Uno dei pezzi dei tiranti è saltato fuori dal campanile e ha danneggiato alcune tegole della parte sud del tetto. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il custode della chiesa, già nella serata di sabato. Le campane avevano suonato regolarmente per chiamare i fedeli alla funzione delle 17, molto meno in occasione della messa delle 20. L’orecchio attento e allenato del custode ha capito subito che c’era qualcosa di anomalo e una breve verifica esterna ha evidenziato immediatamente l’incidente. Ieri pomeriggio sul posto si è recato anche il sindaco di Tenno Giuliano Marocchi e verso le 17 si è deciso di far intervenire l’autoscala distrettuale dei Vigili del Fuoco proveniente da Arco per verificare da molto vicino i danni e la situazione, operazione alla quale ha partecipato in prima persona lo stesso sindaco. «Non ci sono danni al campanile e alla struttura e questa è la cosa più importante - sottolinea Marocchi - interverrà la ditta incaricata ma nel frattempo dovremo chiudere per qualche giorno tutto il perimetro della chiesa anche perché lì a fianco c’è un campetto da calcio frequentato da bambini e ragazzi».

I Vigili del Fuoco di Tenno e i colleghi di Arco addetti all’autoscala hanno ancorato la grande campana caduta per mettere momentaneamente in sicurezza la struttura e l’area.