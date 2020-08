Anche nel 2019 la valle di Ledro si è confermata tra i territori maggiormente scelti e apprezzati dai turisti, nazionali e internazionali, per la vacanza in Trentino. «Lo confermano i positivi dati degli arrivi e delle presenze - fa sapere l'ufficio stampa - frutto di un intenso lavoro di promozione in Italia e all'estero, svolto dalla neonata Apt in sinergia con Trentino marketing e su alcuni fronti con Garda trentino e Garda unico».

È quanto emerso nell'annuale assemblea dei soci dell'Apt di Ledro che ha visto la presenza anche del sindaco, Renato Girardi. In apertura la presidente Maria De Madonna ha illustrato l'attuale momento legato da un lato «dalla positiva ripartenza post Covid delle varie attività imprenditoriali e dall'altro al dibattito in atto sulla riforma dell'impianto turistico del Trentino. Le presenze 2019 sono state 869.313 con un incremento dello 0,15% - ha ricordato il direttore Stefano Cronst all'assemblea chiamata a votare il bilancio consuntivo 2019, poi approvato - che colloca la Valle di Ledro dietro alle principali destinazioni turistiche della nostra Provincia mentre gli arrivi sono aumentati del 3,19%.

Il mercato estero vale quasi il 50% della nostra clientela. Incrementi significativi riguardano i mercati della Repubblica Ceca (presenze +32,62%), della Polonia (+23,73%), del Belgio (+19,55%). Leggero incremento anche per la Germania (arrivi +2,39% e presenze +1,13%) che da sempre è il secondo bacino di riferimento dopo l'Italia, che lo scorso anno ha fatto segnare un +2,83% negli arrivi e che quest'anno sta dando grosse soddisfazioni in termini di arrivi e presenze. In calo appaiono i mercati austriaco e del Regno Unito, quest'ultimo anche a causa della Brexit. Si riconferma quindi il grande potenziale della valle di Ledro come destinazione di vacanza internazionale, con l'incremento della clientela italiana anche grazie al lavoro di promozione fatto sul mercato interno negli ultimi anni. E molto positivi sono i dati legati alle attività di Comunicazione sui social e sul web curati direttamente dal nostro giovane e dinamico staff Apt».

«Più in generale - fa sapere l'ufficio stampa Nicer, che cura la comunicazione per le istituzioni ledrensi - i risultati sono il frutto di una intensa azione di promozione nelle Fiere ma anche dei rapporti instaurati con i media sia gestendo direttamente degli educational con giornalisti internazionali anche grazie a Trentino marketing, sia attraverso una incisiva attività di comunicazione incentrata sulla diffusione da parte dell'ufficio stampa Nicer srl di decine di comunicati stampa inerenti sia l'attività propria del Consorzio e sia dei principali eventi organizzati dalle Pro Loco e dalle associazione che operano sul territorio, in chiave sportiva, culturale, ambientale e gastronomica-folcloristica».

«Abbiamo supportato con l'ufficio stampa gli eventi organizzati nella nostra valle - ha aggiunto Maria Demadonna - da quelle a carattere sportivo (triathlon e skyrace, competizioni di vela e di canoa tra le altre) a quelle culturali-didattiche (Notte nelle palafitte, Kawai, Ledro Land Art). Vanno poi ricordati il ritiro del Viadana Rugby e dei mezzofondisti azzurri guidati da Yeman Crippa. In tema di offerta ambientale, uno dei punti di forza ha spiegato Cronst è «il riconoscimento a Riserva della Biosfera fa sì che oggi il nostro territorio sia tra i pochi a livello mondiale che si possa fregiare di due inserimenti nella lista del World Heritage».

Il sindaco Girardi ha ricordato l'investimento fatto dall'amministrazione comunale a favore dell'economia locale – stanziati 500 mila euro – con un occhio particolare al settore turistico che ha potuto godere di investimento di circa 200 mila euro.

La presidente Demadonna ha rivolto un ringraziamento ai volontari che - è stato ricordato – «svolgono un'azione insostituibile nell'organizzazione e nel supporto degli eventi».