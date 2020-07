Con il ritorno della bella stagione e la ripresa delle attività all’aria aperta, sembra non voler terminare la serie di incidenti stradali che in queste settimane si stanno verificando in valle di Ledro e che stanno impegnando, su diversi fronti, i soccorritori.

L’ultimo incidente risale al primo pomeriggio di ieri, quando la selettiva è scattata per una rovinosa caduta dalla bicicletta capitata a giovanissimo turista tedesco di soli undici anni. Verso le 14.30, mentre stava percorrendo il tratto di pista ciclopedonale compreso tra gli abitati di Biacesa e Pré, il ragazzino, forse per una distrazione, uno sbandamento o un malore, avrebbe perso il controllo della sua bicicletta rovinando così sul selciato e sbattendo violentemente la testa.

Proprio in considerazione della forte botta al capo, che in un primo momento aveva causato al giovane biker una perdita di conoscenza, è scattata la macchina dei soccorsi. Una volta dato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della Croce rossa della valle di Ledro e quelli del corpo dei vigili del fuoco di Molina.

Dopo le prime cure prestate sul luogo al ragazzino, il piccolo tedesco è stato stabilizzato e trasportato quindi con l’elicottero del 118 all’ospedale santa Chiara di Trento, dove è stato trattenuto sotto osservazione e per accertamenti.