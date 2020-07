Rinasce l'antico percorso che unisce due località affascinanti, il borgo medioevale di Canale di Tenno, un'oasi di pace, ricca di cultura e storia, e il vicino lago di Tenno, con le sue acque azzurrissime .

L'intervento di recupero dell'antico tracciato, inaugurato stamani con una vista dell'assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli e dal sindaco di Tenno Giuliano Marocchi, interessa un tratto di circa un chilometro ed è stato realizzato dal Servizio Sova-Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia, altrimenti detto "Progettone", in collaborazione con il Comune di Tenno. Il percorso si snoda dal centro di Canale di Tenno verso il lago, lungo l’antico percorso che portava al passo del Ballino, ed è stato in parte ripavimentato con selciato in ciottoli naturali. I lavori hanno interessati anche i muretti a secco, i parapetti, in legno di castano naturale e quant'altro servisse a restituire al percorso piena agibilità. E il risultato, stamani, era evidente: molti i visitatori che percorrevano il sentiero, affascinati dagli scorci che regala sul paesaggio circostante.