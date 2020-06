«Sono convinto che non sarà una pessima stagione, anzi. Abbiamo messo in campo tanta energia per affrontare questo 2020 partito male, e non ci fermiamo qui. La programmazione di spot televisivi e radiofonici a livello nazionale si è già vista, ma martedì a Riva questa giunta svelerà molto altro che riguarderà la promozione del Trentino a livello mondiale».

Con queste parole l'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni ha salutato, ieri, l'inaugurazione della nuova struttura family wellness al «Camping Al Sole» di Molina di Ledro, una della realtà ricettive più importanti della valle, sulla quale il titolare Fabio Poletti ha investito due milioni di euro. Un'inaugurazione all'insegna del rinnovato entusiasmo con cui, finalmente, la presenza massiccia di turisti è tornata dare speranza agli operatori turistici del Trentino e della valle di Ledro in particolare. Ultimati i lavori di riqualificazione della struttura, con una nuova piscina riscaldata e le nuove case mobili vista lago, l'area giochi per i più piccoli e un campo da calcetto in sintetico, Fabio Poletti non ha nascosto l'emozione nel dare il benvenuto agli ospiti e alle autorità intervenute. Naturalmente sono state adottate tutte le norme post Covid, ossia la pulizia e la sanificazione delle aree pubbliche più volte al giorno. «Ci siamo - ha detto Poletti - sinceramente tre mesi fa avevo qualche preoccupazione, ma devo dire con orgoglio che grazie al supporto della mia famiglia e degli imprenditori, ce l'abbiamo fatta».

Di riqualificazione e innalzamento dell'offerta qualitativa del territorio hanno parlato Maria Demadonna, presidente Apt Ledro, Claudio Miorelli, presidente Confcommercio Alto Garda e Ledro e Livio Valentini presidente Faita, del sostegno dell'amministrazione comunale Claudio Oliari, assessore alle attività produttive e in conclusione Failoni.