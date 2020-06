Sarà un mercoledì di festa, il 24 giugno, al centro giovani Cantiere 26 di Arco, con l'inaugurazione di uno spazio radio, una diretta streaming di musica, la consegna "virtuale" dei buoni spesa, frutto delle donazioni per le persone in difficoltà e il lancio audio e video della Solidal Song, brano nato in questi mesi, registrato da 18 artisti, tra cui anche The Bastard sons of Dioniso e quelli che si esibiranno mercoledì, Felix Lalù , Karatechesi e Ziliani .

Il lungo periodo di coprifuoco e gli strascichi attuali non hanno impedito alle numerose associazioni di giovani di proseguire nell'elaborazione dei loro progetti in seno al Piano giovani Alto Garda e Ledro Piano B.

Se due si sono perse per strada, le altre 15 hanno continuato con ancora maggiore determinazione, riformulando i loro progetti e soprattutto facendo rete; e ora sono pronti a metterli in atto, anzi alcuni sono già partiti mentre altri lo sono in questi giorni.

I progetti sono finanziati per la quasi totalità dal Piano, per un totale di 58.865 euro; l'avanzo di circa 20 mila euro verrà utilizzato per avviare un minibando analogo a settembre.

Ieri mattina a Cantiere 26 , la presentazione dei progetti approvati e in corso di elaborazione. Al centro giovani intercomunale di Prabi, c'erano i due responsabili Francesco Picello e Diego Farina, la referente istituzionale della Comunità di valle, l'assessora Patrizia Angeli, e per i Comuni, le assessore Silvia Girelli (Arco), Luisa Rigatti (Nago Torbole), Lucia Gatti (Riva del Garda) e diversi altri collaboratori. Ecco i 15 progetti in corso.

Rotte inverse propone La Sarca Tutta Nuda , progetto rimodulato sempre con riferimento al fiume Sarca che prevede foto e video su Fb per raccontare il bello e il brutto (inquinamento) della Sarca. Euro 2.400.

Compagnia delle Nuvole propone Il tunnel : progettazione e realizzazione di un corto cinematografico; si inizierà a settembre. Euro 5.000.

La manifestazione Villaggio del Gigante è la proposta della Pro Loco Bezzecca con spettacoli, rievocazioni, artigianato e fattoria. Euro 4.000.

Giovani ed ambiente è il progetto di Ledro Inselberg : serate sull'ambiente con testimonianze e musica. Euro 1.500.

Il Comitato San Vigilio propone a Nago Torbole Musica live per la sagra del paese. Euro 2.000.

Bellaz! NDF è la proposta de Il Buco , evento all'interno della Notte di Fiaba 2020 su tematiche di sostenibilità ambientale e sociale. Euro 9.600.

Sixevents propone Garda Scienza : evento di divulgazione/informazione pensando che la scienza può essere anche divertente. Euro 3.000.

Seesaw ha elaborato Values Parade : i valori più importanti espressi in danza, parola, musica, movimento, disegno. Euro 5.000.

La Firma propone il Busa film festival organizzato da la Firma, il Buco, Smarmellata, Six Events e un collettivo di sceneggiatori Studio La Spice. Euro 2.000.

Comitato Manifestazioni ha elaborato FORMazione , laboratori, workshop, giochi e convivialità. Euro 2.000.

MAVI ha in cantiere Occhio al mondo Attraverso i metodi del photovoice e del foto dialogo i giovani esploreranno le grandi tematiche contemporanee. Euro 2.000.

Filodrammatica Tenno ha elaborato Be the evolution, Baby in cui i giovani si pongono come fulcro dell'evoluzione del paese di Tenno. Euro 7.065.

Poè 2020 è il progetto di Poetry Slam Trento : teatro, danza, poesia e musica. Euro 1.700.