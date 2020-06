Forse qualcuno sta già rimpiangendo i tempi del lockdown, quando sulle strade trentine le macchine si contavano sulle dita di una mano.



Ma il ritorno alla normalità significa anche ritorno a qualche disagio. Ne sanno qualcosa gli automobilisti che da anni aspettano una soluzione per la Loppio-Busa, rassegnandosi, nel frattempo, a sopportare interminabili code.



Ecco come era, oggi, la situazione all’uscita del tunnel di Tierno, a Loppio (foto Davide Pivetti).

Coda del sabato mattina, turisti in arrivo, tanti italiani ma anche tanti tedeschi. Inevitabili, dunque, le consuete difficoltà, con tempi di percorrenza che si allungano a dismisura.