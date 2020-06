Nel primo pomeriggio di ieri la squadra dei Vigili del fuoco di Molina di Ledro è intervenuta per domare le fiamme che hanno avvolto un’utilitaria nei pressi dell’abitato di Prè.



A bordo della vettura una coppia proveniente da Monaco, giunta giusto qualche minuto prima nella frazione ledrense. I soccorritori, guidati dal capitano Angelo Maroni, hanno raggiunto tempestivamente il luogo in cui era stata parcheggiata l’auto. Il piccolo rogo si è sviluppato alle 13.15, verosimilmente, l’origine è da imputare al sistema di scarico, forse al catalizzatore, il dispositivo presente nella marmitta che reagisce non appena entra in contatto con le sostanze nocive emesse dal motore.



Nessun ferito e nessun danno all’area circostante. La prontezza dei Vigili del fuoco e la presenza della “mini botte” hanno sventato il rischio di ulteriori fiamme. Purtroppo, la parte anteriore del mezzo è stata carbonizzata.