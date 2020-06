Era nello zaino da trekking a godersi un sabato pomeriggio all'aria aperta, assieme ai genitori, quando è capitato l'imprevisto. Il piccolo, di due anni e mezzo, è caduto dal porta bebé finendo a terra. Un volo forse di un metro, forse meno, quanto basta però per prendere una botta alla testa, che a ogni età può risultare pericolosa ma a 28 mesi lo è ancora di più.

Di qui l'allarme giunto alla centrale del «112» che ha inviato alle Busatte di Torbole, ieri pomeriggio attorno alle 15.40, l'ambulanza dell'ospedale di Arco con infermiere e personale sanitario a bordo. Il piccolo è stato soccorso sul posto e poi trasferito in «codice rosso» al pronto soccorso dell'ospedale di via Capitelli, dove è stato sottoposto ai controlli del caso.

Per lui un trauma cranico per fortuna non commotivo e una prognosi tutt'altro che preoccupante. L'area delle Busatte è spesso frequentata da famiglie con bimbi piccoli anche per la presenza di un parco attrezzato dedicato a loro.