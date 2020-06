Una ragazza tedesca è precipitata per circa 5 metri mentre stava percorrendo la ferrata del Rio Sallagoni, sotto il castello di Drena, all'altezza dei ponti tibetani in cima al canyon.

L'allarme è scattato poco dopo le 12.30 ed è stato chiesto l'intervento dell'elicottero con il medico che è stato calato con il verricello nella forra.

Per le squadre di soccorso è molto impegnativo il recupero perché la zona è molto impervia.

La ragazza comunque non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente ma politraumatizzata e in forte stato di shock.

Ecco il comunicato stampa del Soccorso alpino:

«Si è concluso verso le 14.30 un intervento in soccorso di un’escursionista tedesca del 1966 infortunatasi lungo la ferrata Rio Sallagoni (Drena), una via che risale la forra creata dall’omonimo torrente e giunge fino al soprastante Castel Drena. La donna stava percorrendo la parte finale della ferrata quando è scivolata, precipitando per 4/5 metri nel greto del torrente e procurandosi ferite ed escoriazioni. La chiamata al Numero Unico per tutte le Emergenze 112 è arrivata verso le 12.40 da parte dei famigliari che erano con lei.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha fatto intervenire una squadra di terra della Stazione Riva del Garda. Sul posto anche l’elicottero con l’equipe medica. Gli operatori del Soccorso Alpino e l’equipe medica hanno raggiunto l’infortunata a piedi, vista l’impossibilità di verricellare direttamente sul luogo dell’incidente. Dopo i primi accertamenti sanitari, la ferita è stata imbarellata e, tramite manovre di corda e un sistema di contrappesi, è stata portata fino all’uscita della ferrata, sulla strada soprastante. Qui con l’ambulanza è stata portata fino al campo sportivo di Drena ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco».