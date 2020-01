Tre feriti ieri alle 18.45 in uno scontro frontale tra due auto sulla statale Gardesana 45 bis nei pressi del ristorante La Pergola tra la Moletta di Arco e il centro abitato di Ceniga. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per un paio di ore. Sul posto l’équipe del 118 di Arco con le ambulanze, i vigili del fuoco di Arco e Dro e i carabinieri.



Le tre persone ferite pare non versassero in condizioni gravi, in ogni modo sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Arco per le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione sembra che una delle due macchine si stesse immettendo sulla carreggiata e che si sia scontrata con un’auto che stava sorpassando. Il sinistro è stato violento e le auto si sono girate su se stesse. Grossi disagi per la viabilità.



Altro intervento del 118, sempre in territorio comunale di Dro ma al circuito del crossodromo Ciclamino, ieri nel primo pomeriggio verso le 14.40 per un crossista veneto di 19 anni che, in una rovinosa caduta durante gli allenamenti, si è fratturato una clavicola.