Momenti di apprensione venerdì sera a Pietramurata dove, poco dopo le 23, si è sviluppato un incendio boschivo nei pressi di via Lago Nero, una laterale della ex-statale 45Bis della «Gardesana».

I primi ad accorgersi del fumo e della fiamme, che stavano lambendo la careggiata della trafficata «Gardesana», sono stati alcuni residenti e clienti del Pub «New Entry» di via Borgo Nuovo a Pietramurata, posto poco sopra il punto dell’incendio. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco volontari di Dro, una quindicina di effettivi guidati dal comandante Luca Sartorelli, che, con l’ausilio di autobotte, carrello incendi boschivi, e pick-up, hanno lavorato sino alle 2 di notte per mettere in sicurezza la zona circondata da divere abitazioni. Sul punto le forze dell’ordine per capire le cause del rogo, innescato probabilmente da un mozzicone di sigaretta o dallo sversamento di ceneri domestiche.

Giornata intensa venerdì per i pompieri droati attivi sin dalle 8 del mattino nella frazione di Ceniga in supporto all’elisoccorso intervenuto in soccorso di un residente di 54 anni colpito da un malore in locale pubblico. L’uomo soccorso dall’ambulanza di «Trentino Emergenza» è stato quindi trasportato all’ospedale «Santa Chiara» di Trento.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco di Dro sono intervenuti alle 17 per spegnere un incendio sviluppatosi in un cassonetto posto presso le Medie e la scuola materna di Dro e alle 20 per un rogo a delle sterpaglie in località Santa Lucia tra Dro e Ceniga. Un impegno costante e prezioso a servizio della comunità di Dro e delle sue frazioni, caratterizzato da un guasto finale alla datata autobotte in dotazione al corpo, per la quale da tempo è stato avviato l’iter per la sua sostituzione.