Intrappolati fra l'alto guard-rail e la scarpata, sulla strada provinciale della Val di Ledro poco prima di Tiarno di Sotto, questi cervi corrono all'impazzata per mettersi in salvo. Ma alla fine uno dei due non può evitare di finire sotto un camion che sopraggiunge senza poterlo evitare. E' accaduto questa mattina alle 6,30 e l'incidente è stato ripreso dalla dashcam di un automobilista.